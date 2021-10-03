أسعار تذاكر مسرحية "أبو العربي" لـ هاني رمزي في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان هاني رمزي، لأولى عروض مسرحية "أبو العربي في المهمة المستحيلة" بجدة السعودية، أيام 4، 5، و6 أكتوبر الجاري.

ونشر رمزي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بوستر المسرحية معلقًا: "متشوق جدًا لمقابلة الشعب السعودي الشقيق في أولى عروض المسرحية الكوميدية أبو العربي في المهمة المستحيلة".

كذلك أعلن أن المسرحية، ستُعرض على ساحة قاعة الشربتلي بالنادي الأدبي الثقافي بجدة.

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية أبو العربي بجدة بين 200 ريال سعودي، 300 ريال، 400 ريال، 500 ريال، كما تأتي أسعار تذاكر كبار الشخصيات بـ 800 ريال سعودي.

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.