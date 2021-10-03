فن ومشاهير

بالفيديو: سواريز يثأر من كومان بطريقة ساخرة!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لويس سواريز

سخر مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز، من مدربه السابق في فريق ، الهولندي رونالد كومان، خلال مواجهة الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من .

وسجل سواريز هدف فريقه الثاني ليرفض الاحتفال احتراما لجماهير برشلونة، الفريق الذي لعب في صفوفه سابقا.

إلا أن سواريز لم ينس ما فعله معه الهولندي كومان، عندما استلم تدريب برشلونة، حيث أجرى معه اتصالا هاتفيا وأخبره أنه خارج مخططاته المستقبلية.

وقف سواريز في منتصف الملعب بعد تسجيله للهدف ناظرا إلى المدرجات، ومحتفلا بوضع يده على أذنه وكأنه يجري اتصالا هاتفيا.

ويمر برشلونة بفترة سيئة بعد الخسارات الأخيرة التي تعرض لها، الأمر الذي ينذر بطرد الهولندي من قيادة الفريق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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