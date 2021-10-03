شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرحمن يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "ليلة السقوط" لطارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار ياسر عبد الرحمن، من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "ليلة السقوط" الذى يشارك في بطولته النجم طارق لطفى، حيث انتهى من تصويره الأسبوع الماضى فى عدد من الأماكن التى يتناولها فى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ومن المقرر طرحه مطلع العام المقبل، والمسلسل من تأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمة، ويشارك في بطولته بجانب النجم طارق لطفى عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.

ويكشف المسلسل الذى ألفه مجدي صابر جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كصبايا بإسم الدين البريء من هذا الفعل المحرم، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثًا مأساوية دموية".

ونجح الموسيقار ياسر عبد الرحمن فى أن يضع لنفسه اسمًا كبيرًا وسط نجوم التلحين خاصة المهتمين بالموسيقى التصويرية، حيث قدم العشرات من الأعمال التى جعلته أحد أيقونات التلحين كمسلسلات "الضوء الشارد" و"المال والبنون"و"حضرة المتهم أبى وغيرها" بكتير.

ومن أهم أعمال الملحن ياسر عبد الرحمن في السينما كانت (أيام السادات - ناصر 56 - ليلة البيبي دول - ملاكي إسكندرية - الأمبراطور - خيانة مشروعة) وغيرها مثل فيلم (هي فوضي) آخر أعمال المخرج يوسف شاهين.