شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز يضيف 95 ألف جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "موسى"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار مبلغ 95,438 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، لتتخطى إيراداته الـ17مليون ونصف المليون جنيه منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدورأحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

فى سياق مختلف انتهى كريم محمود عبد العزيز مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منة شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى.