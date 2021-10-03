شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم جيمس بوند بحضور سفير بريطانيا في مصر وبسمة وشريف رمزي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص لفيلم جيمس بوند "No Time To Die" حضور سفير بريطانيا في مصر جاريث بايلي، والنجوم بسمة وشريف رمزي وعدد كبير من محبي سلسلة أفلام جيمس بوند، وذلك في إحدى دور العرض السينمائي في السادس من أكتوبر.

وفي سياق متصل حقق فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die، للنجم العالمي دانيال كريج والنجم العالمي رامي مالك، إيرادات ضخمة وصلت لـ 113 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه بأيام قليلة، ليحقق افتتاحية ضخمة فى صناعة السينما فى عصر الوباء.

وحسب ما نشر موقع variety تبدو أرقام no time to die قوية بشكل لائق في كوريا الجنوبية وهي رابع أكبر سوق في العالم (بعد أمريكا الشمالية والصين واليابان)، حيث عانى شباك التذاكر من عودة متعثرة للحياة منذ الوباء ستجلب عطلة نهاية الأسبوع القادمة مزيدًا من الوضوح فى إيرادات فيلم جيمس بوند الجديد.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، بعدما حققت السلسلة التى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسلة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذو الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.