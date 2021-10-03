شكرا لقرائتكم خبر عن مايكى عضو فريق "إم تى إم" ينتهى من تصوير كليب "سموزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مايكى عضو فريق إم تى إم، من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "سموزى" من كلماته وألحانه وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

وتعد المرة الأولى الذى يغنى فيها مايكى بمفرده بعد عدة نجاحات حققها فريق إم تى إم مع صديقه تاكى، الذى يظهر ضيف شرف فى تصوير الكليب.

















وطرح مؤخرًا فريق إم تى إم المكون من تاكى ومايكى أغنية تحمل اسم "قبل مامشى" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع هانى الدقاق عضو فريق مسار إجبارى وهى من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع محمد الفارة، وإخراج أحمد البندارى، تم تصوير الأغنية بأحد القصور في الشيخ زايد، وهذا الكليب ليس الأول الذى يتعاون فيه فريق إم تى إم مع فريق مسار إجبارى، حيث تعاون فى فيديو كليب سابقا بعنوان "كائن فضائى" وحقق نجاح كبير .

وتقول مطلع الأغنية:

إيه السبب

كل يوم مشكلة بيننا تقلب بنكد

مش زي الأول

بنضحك بس من جوانا مش عايزين نطول

فين اللي جمعنا عشان نكون واحد

استسلمنا للسكون والوعود تاهت

حاسس إني جنبك بس بعيد عنك بعيد عنك

تعبت من المحاولة والمقاوحة والمناهدة

وبعد كل خناقة بسامحك والأمور بتهدى

بس بقول لنفسي يابني مهما الوقت عدى

مهما الوقت عدى مفيش حاجة بتستخبى

مش عارف أكدب ولا أسكت

مش عارف اكتب ولا أشطب

عايز أمشي بس خايف أرجع أندم على اللي بيننا

نفسي أغمض عيني وأفتح وأنسى كل كلمة