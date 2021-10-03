وفاء عامر: عمري ما هطلب الطلاق مهما جوزي عمل.. ولو خاني يبقى أنا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لن تطلب الطلاق من زوجها المنتج محمد فوزي، مهما فعل"، حسب قولها.

وردا على سؤال "امتى تطلبي الطلاق"؛ قالت عامر، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر": "أنا عمري ما هطلب الطلاق، لو عمل إيه بالذي، مهما عمل، له حاجات كتير أوي تشفعله في قلبي".

وردا على سؤال أديب "حتى لو خانك؟"؛ قالت: "هبقى أنا السبب، أكيد أنا هبقى السبب، وأنا الحمد لله جوزي مش خاين، أنا جوزي لأ، محمد لا يمكن يخوني".

وردا على سؤال "أنتِ شايفة أن لو الراجل خان الست تبقى هي السبب؟"؛ قالت: "هي الست بتاخد موبايل جوزها وتقعد تفتش ليه؟ ليه يعني؟ ربنا قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)، وبعدين لما تواجهيه هيقولك إن كان عاجبك".

يذكر أن أخر أعمال وفاء عامر مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته النجوم: غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، عارفة عبد الرسول، رحاب الجمل، وإيهاب فهمي وغيرهم، في رمضان الماضي.