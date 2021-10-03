20 صورة من عرض "الصندوق الأسود" في المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، عرض 6 عروض مسرحية.

ومن بين العروض المسرحية الستة، العرض المسرحي "الصندوق الأسود" إنتاج بنك مصر، إخراج صلاح الدالي، وعُرض على مسرح العرائس في تمام السادسة من مساء السبت.

وافتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم الاثنين 27 سبتمبر الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد المسرحى جرجس شكري، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.