محمد الفلاح - مي العيدان تثير الجدل بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة

الأحد 3 أكتوبر 2021

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وفتاة قالت إنها ابنتها من زوجها الأول



وأرفقت مي العيدان الصورة بتعليق قالت خلاله: "ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. ما شاء الله نسخة منها".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين والتي جاءت متابينة، إذ قال متابع: "تخيل شبهها"، وقال آخر: "سبحان الله تخيل بنتها شبة منى زكي"، فيما اعترض رابع على وجود شبة بينهما قائلا: "ما في أي شبه، بس نفس زاوية التصوير"، كما نفى متابع خامس أن تكون الفتاة ابنة ياسمين عبدالعزيز قائلا: "مو بنتها اللي في الصورة دي بنت صديقتها".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعافت من وعكتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، والتي دفعتها للسفر خارج مصر للعلاج، كما أنها لا تنشر صور أبنائها عبر واقع التواصل الاجتماعي، وحريصة على إبعادهم عن أضواء الشهرة، وفي يوم تخرج ابنتها نشرت صورة وهي تحتضنها دون الكشف عن ملامحها.