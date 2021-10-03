فن ومشاهير

مي العيدان تثير الجدل بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - مي العيدان تثير الجدل بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة

الأحد 3 أكتوبر 2021

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وفتاة قالت إنها ابنتها من زوجها الأول

 

وأرفقت مي العيدان الصورة بتعليق قالت خلاله: "ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. ما شاء الله نسخة منها".

 

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين والتي جاءت متابينة، إذ قال متابع: "تخيل شبهها"، وقال آخر: "سبحان الله تخيل بنتها شبة منى زكي"، فيما اعترض رابع على وجود شبة بينهما قائلا: "ما في أي شبه، بس نفس زاوية التصوير"، كما نفى متابع خامس أن تكون الفتاة ابنة ياسمين عبدالعزيز قائلا: "مو بنتها اللي في الصورة دي بنت صديقتها".

 

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعافت من وعكتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، والتي دفعتها للسفر خارج مصر للعلاج، كما أنها لا تنشر صور أبنائها عبر واقع التواصل الاجتماعي، وحريصة على إبعادهم عن أضواء الشهرة، وفي يوم تخرج ابنتها نشرت صورة وهي تحتضنها دون الكشف عن ملامحها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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