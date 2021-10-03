محمد الفلاح - شقة فاتن حمامة وعمر الشريف للبيع في مزاد بالقاهرة

الأحد 3 أكتوبر 2021

يقام في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مزاد علني لبيع وحدة سكنية مملوكة للفنانة الراحلة فاتن حمامة.



وتقع الشقة في عمارة "ليبون" بوسط العاصمة المصرية القاهرة وتطل على النيل وحديقة الأسماك بشارع الجبلاية في الزمالك، وتعد العمارة واحدة من أشهر العمارات في القاهرة، إذ سكنها عدد كبير من نجوم الفن، جمعتهم الجيرة لسنوات طويلة.

ومن بين الفنانين الذين امتلكوا وحدات سكنية بها، الفنان الراحل فريد الأطرش، وشريهان، وسامية جمال، والفنان محرم فؤاد.

يذكر أن فاتن حمامة من مواليد 27 مايو/أيار 1931، ورحلت عن عالمنا في 17 يناير/كانون الثاني 2015، ومنحها النقاد في العالم العربي لقب سيدة الشاشة العربية بسبب موهبتها الكبيرة، وتناولها لموضوعات شائكة في أفلامها، ومن أبرز أعمالها "دعاء الكروان، ليلة القبض على فاطمة، سيدة القصر، أرض الأحلام، أفواه وأرانب".

تزوجت فاتن حمامة في بداية مسيرتها الفنية من المخرج عز الدين ذو الفقار، وحدث الانفصال بسبب غيرته الشديدة عليها، لتتزوج عام 1947 من عمر الشريف بعد قصة حب مثيرة، إلا أن الحياة بينهما لم تستمر طويلا ووقع الطلاق، وللمرة الثالثة بحثت عن الدفء والعائلة، وتزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبدالوهاب، وعاشت معه حتى لحظة رحيلها.