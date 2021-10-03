شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة 35 لمهرجان جرش بحفل لـ عمر العبد اللات ونداء شرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء السبت، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين والتي جاءت تحت شعار "جرش مزينة بالفرح"، بحضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة علي العايد، والمدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فعاليات هذه الدورة من المهرجان في 22 سبتمبر الماضي، وأحيا الفنان عمر العبداللات الحفل الختامي على المسرح الجنوبي، واستهل أغانيه بأغنية يا سعد وواصل بالدحية ليقدم ميدلي من أغاني الموروث الشعبي الأردني، بالإضافة إلى أغنيته الوطنية "جوى العين يا بو حسين"، كما غنت الفنانة نداء شرارة عددا من أغاني ألبومها الجديد.

وتميز المهرجان في هذه الدورة التي استمرت 10 أيام، العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية التى شارك فيها عدد كبير من المبدعين الأردنيين والعرب.

وكانت فرقة باليه فلكلور "ياكو شاتي" من المكسيك، قدمت عرضا على مسرح الصوت والضوء، بحضور السفير المكسيكي في عمان، روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، فيما قدمت فرقة "اوبرا بانونيتسا" من كرواتيا عرضا آخر، ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي مع الوزارة.