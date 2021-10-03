شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: تكريم السقا بمهرجان الجونة ومنة شلبى وكاملة أبو ذكرى عضوا لجنة تحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع مهرجان الجونة السينمائى انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة والفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان والمخرج أمير رمسيس والمدير الفني، ضيوفا في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وكشفوا عن سبب اختيار أحمد السقا لتكريمه هذا العام.

وقالت بشرى: إن وقوع الاختيار على الفنان الكبير أحمد السقا في حصوله على الجائزة الإبداعية للمهرجان في دورته الخامسة يعود لنفس فكرة اختيار محمد هنيدي في الدورة السابقة كون الأخير فتح الفرصة لجيل جديد أحدث نقلة في السينما بداية من فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بدأت بهنيدي في أفلام الكوميديا أعقبها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وهي بداية جيل جديد قاد فكرة أفلام الحركة والأكشن الفنان أحمد السقا ليتم تكريمه في الدورة القادمة".

وأضافت بشرى: أن التكريم ليس فقط لشخص الفنان أحمد السقا، ولكن لريادته في هذا المجال وإحنا كل سنة بنختار ميزة أو جانب معين في السينما ونكرمه وأحمد السقا فنان مميز وفتح فرصة لجيل جديد ومحدش اشتغل معاه إلا وأصبح نجما، واللى محدش يعرفه أن أحمد السقا كان يتنازل في أعماله عن جزء من أجره لضخه في العملية الإنتاجية ولضمان جودة أعلى عبر استقطاب "كرو" من الخارج لإتقان الأكشن لينافس الأفلام العالمية، وبالتالي هو شخص رائد وتكريمه مستحق.

وقال المخرج أمير رمسيس: "هذه الدورة نحيى ذكرى المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي، وهو أحد أهم المخرجين في القرن العشرين، ونحتفى بمرور 25 على ذكرى وفاته، وسيتم عرض بعض أفلامه بالمهرجان، وهتكون بتُعرض لأول مرة بعد ترميمها".

واختتم انتشال التميمى حديثه عن لجان التحكيم، بأنه لم يتم الاستقرار على كافة أعضاء لجان التحكيم وسيتم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفى الذى سيقام يوم 13 من شهر أكتوبر، ولكن بالنسبة للأسماء المصرية فسيكون في مسابقة الأفلام القصيرة، برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكرى، وهناك أيضا عضو لجنة التحكيم المخرج تامر عشرى، كمان سيكون في مسابقة الأفلام الطويلة الفنانة منى شلبى، وفى مسابقة أفلام البيئة الفنانة أروى جودة.