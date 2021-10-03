شكرا لقرائتكم خبر عن التميمى: استحدثنا مسابقة أفلام البيئة بمهرجان الجونة وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع مهرجان الجونة السينمائى انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، والفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرج أمير رمسيس والمدير الفني، ضيوفا في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON.

وقال انتشال التميمى: "اتخذنا هذا العام كافة الإجراءات الاحترازية مع أن الخوف نسبته أصبحت أقل من العام الماضى لوجود التطعيمات واللقاح، وكل ما الناس حصلت على التطعيم هيكون في طمأنينة أكثر للناس كلها، وكمان الناس اللى هاتكون جاية من بره لازم عشان يسافر يكون واخد لقاح، وإحنا من العام الماضى بنتبع تعليمات وزارة الصحة وأكدوا هذا العام على توفير اللقاح لكل المتطوعين وفريق العمل والصحفيين، بجانب أن المهرجان بيكون في الهواء سنطبق أيضا الإجراءات الاحترازية، سواء التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات".

وقال المخرج أمير رمسيس: "الدورة الخامسة من مهرجان الجونة بها 75 فيلما من 44 دولة، في أقسام مختلفة بالمسابقات وبعض الأفلام في عرضها العالمى الأول، وفى تنوع هذا العام في الأفلام يعنى نقدر نقول إن لدينا وجبة دسمة للجمهور سواء من خلال أفلام محققة نجاحا كبيرا بالفعل، أو من خلال أفلام تُعرض لأول مرة وموجودة عندنا".

وتابعت بشرى: "مسابقة الأفلام القصيرة من أشهر المسابقات لدينا لأنها وجبة خفيفة وسريعة وبتجيب نخبة من الأفلام الخفيفة ويمكن بتعجب الناس لأنه بيكون أكتر من فيلم ورا بعض وبيكون من دول مختلفة والجمهور بيكون شغوف انه يشاهد هذه الأفلام، أما منصة الجونة فيعود الفضل فيها لانتشال التميمى واللى هي هدفها دعم مشاريع الشباب السينمائيين".

وقال انتشال التميمى: سيكون هناك ضيف كبير في منصة الجونة السينمائة وهو المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي، واستحدثنا مسابقة جديدة اسمها مسابقة أفلام البيئة، وهذه المسابقة كانت فكرة للأستاذ سميح ساويرس بأنه بيحاول يخلق من مدينة الجونة صديقة للبيئة، وطلب أن المهرجان يعمل المسابقة دى وهايكون جائزتها 10 آلاف دولار.