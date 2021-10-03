شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: مش هشتغل مسلسلات فى رمضان تانى.. وبحلم بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج تامر محسن إنه لن يشارك بأى مسلسل فى مواسم رمضان، موضحًا: "اكتفيت بمسلسلات رمضان بسبب ضيق الوقت فى تنفيذها، أخشى أن أقع فى هذا الفخ".

وأضاف تامر محسن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا هخرج برة منظومة الـ30 حلقة، وهشتغل بمنطق أن العمل الفني ينتهى حين تنتهى أحداثه، بغض النظر عن عدد الحلقات.. مفيش رمضان تانى، ومفيش 30 حلقة" .

وأكد تامر محسن أنه يحلم بالسينما خلال الفترة المقبلة، فهي مرحلة التركيز فى السينما بالنسبة له، وقال: "ما أنجزته جزء قليل من طموحاتى، لدى أكثر من مشروع أحلم أن يخرج فى يوم من الأيام، حاليا أعمل على إحداها، ولا أعلم متى يخرج للنور، كما أن لدى مشروعات لمنصات إلكترونية فى مرحلة التحضير الآن" .

وحول ما يثار حول أن مخرج الدراما لا ينجح فى السينما رد تامر محسن: "الآن، لم تعد هناك مسافة بين السينما والدراما، تقلصت الفروقات حتى أصبح كلاهما واحد، على عكس الثمانينيات. الناس دلوقتى بتسأل بعض "هو ده فيلم ولا مسلسل".