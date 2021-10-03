شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب فى مسلسل من 15 حلقة رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مى كساب على تقديم مسلسل من 15 حلقة فى موسم رمضان المقبل 2022، وذلك بعد نجاح آخر أعمالها حكاية "عقبال عوضك" إحدى حواديت مسلسل "زى القمر".

وقالت مى كساب عن دورها فى المسلسل فى تصريحات إعلامية: "حبيت الشخصية، ولمستني جدا بسبب فكرة أن شادية قاعدة مع والدتها وأنا عشت نفس الظروف وبابا داخل في سن الزهايمر فالموضوع لمسني جدا، وأنا بقرأ الورق قعدت أعيط بسبب تأثري، وكمان موضوع تأخر سن الزواج لمسني لأني اتجوزت في سن متأخرة، وكانت دائمًا خلافاتي مع والدتي بسبب قصة الزواج وأخذت وقتا كبيرا لأخذ قرار الزواج".

من ناحية أخرى، يتعاون الملحن والشاعر عزيز الشافعى مع مى كساب فى أغنيتين فى ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا ماما"، سواء بالكلمات أو الألحان، ومن توزيع توما، والأغنيتان يحملان اسم "يا مسافر" و"قطة".

وكانت قناة cbc عرضت حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" السبت الماضى، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات، وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، وشارك فى بطولة العمل كل من: الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.