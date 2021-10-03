شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مهرجان الجونة: قناة ON الشريك الإعلامى لنا وخلقنا كيانا كبيرا من كوادر شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع مهرجان الجونة السينمائى انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، والفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرج أمير رمسيس والمدير الفني، ضيوفا في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، وقالت بشرى: "قناة ON مش مجرد شريك إعلامى للمهرجان، ومن أول سنة آمنوا بينا، وكانوا داعمين للمهرجان، وكانت من أحلى التغطيات وكانت تغطية غنية جدا، ودى كانت عاملة علاقة تكاملية مع المهرجان".

وتابع انتشال التميمى: "مفيش دورة أصعب من العام الماضى وكان تحدى كبير لأننا علمنا بالموافقة على إقامة المهرجان قبل موعده بشهر واحد فقط وكان مستحيل أننا نعمله بالسرعة دى وندعو الناس، ولكننا غامرنا وقمنا بالدعوات وتحملنا المجازفة، والمجازفة هي اللى السبب أن مهرجان الجونة مختلف عن أى مهرجانات أخرى، ونافسنا أكبر المهرجانات".

وأضاف أمير رمسيس: الشغف كل دورة موجود عندنا، ولكن لازم أقول أن لولا شغف نجيب ساويرس وسميح ساويرس بيفضل مكمل، كان الموضوع هيتغير وهايكون مؤثرا جدا ويعمل مشكلة طبعا، وإحنا على طول بنحاول ان الشغف لا يقل حتى نخرج الدورة بشكل أكثر جمالا من العام الماضى.

وتابعت بشرى: "المهندس نجيب وسميح ساويرس أصبحوا واثقين جدا فينا وفى قدراتنا، وإحنا قدرنا نخلق كيان كبير في كوادر شابة، وأصبح موجود فريق متخصص في المهرجان مش زى الدورة الأولى، والفريق ده بيقدر ياخد القرارات وده جانب مشرق".