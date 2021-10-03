شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time To Die يحقق 113 مليون دولار فى شباك التذاكر عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die، للنجم العالمي دانيال كريج والنجم العالمي رامي مالك، إيرادات ضخمة وصلت لـ 113 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه بايام قليلة، ليحقق افتتاحية ضخمة فى صناعة السينما فى عصر الوباء.

وحصل الفيلم على 663 ألف دولار (785 مليون وون كورى) من 104 آلاف تذكرة، وفقًا لبيانات من خدمة شباك التذاكر Kobis التى يديرها مجلس الأفلام الكورى (Kofic)، وتم تحقيق ذلك من خلال 3937 دار عرض ليحصل الفيلم علا 62% من إجمالى شباك التذاكر الأربعاء الماضي فقط.

وحسب ما نشر موقع variety تبدو أرقام no time to die قوية بشكل لائق في كوريا الجنوبية وهي رابع أكبر سوق في العالم (بعد أمريكا الشمالية والصين واليابان)، حيث عانى شباك التذاكر من عودة متعثرة للحياة منذ الوباء ستجلب عطلة نهاية الأسبوع القادمة المزيدًا من الوضوح فى إيرادات فيلم جيمس بوند الجديد.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.