شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور محتالة فى فيلمها الجديد sharper.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير له مؤخرًا عن تفاصيل دور نجمة هوليود جوليان مور ضمن أحداث فيلمها الأخير التي تقوم بتصويره حاليًا، وهو العمل الذى يحمل اسم sharper، وتلعب فيه الممثلة الشهيرة دور فنانة محتالة ماكرة تقوم بعمليات خداع لدائرة المقربين منها، إذ يساهم ذلك في جعلها تشق طريقها إلى الطبقة العليا في مدينة نيويورك بسرعة البرق.

من ناحية أخرى تتعاون النجمتان الحائزتان على جائزة الأوسكار ناتالي بورتمان وجوليان مور في بطولة الفيلم الدرامي الجديد May December من إخراج تود هاينز.



جوليان مور

وحسب موقع variety تدور قصة فيلم "مايو ديسمبر" حول امرأ والتي تقوم بدورها ناتالي بورتمان والتي تسافر إلى الساحل الخلاب لولاية "مين" لدراسة شخصية مرأة تعرضت لفضيحة والتي تقوم بدورها جوليان مور، قبل عقدين من الزمن، بعد زواجها من رجل يصغرها بـ 23 عامًا، وتتسارع احداث الفيلم حول الأسرة التي الانهيار تحت أعين بورتمان التي تراقب الوضع.

وتعتبر جوليان مور واحدة من ابرز نجمات هوليود ممن لهم باع كبير فى هوليود، إذ أنها على مدار مسيرتها الفنية الطويلة شاركت فى أعمال عديدة حتى أتمت عامها الـ 60 مؤخراً.