شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ونانسى صلاح يبدآن تصوير حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "قرار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل حدوتة "خيال حلمى" بأول يوم تصوير مشاهد المسلسل داخل استديو بشبرامنت، والعمل من بطولة إدوارد ونانسي صلاح ومحمد عبدالجواد ومحمد مهران ومن إخراج تامر حمزة.

وتتكون الحدوتة من 5 حلقات فقط وهى أول بطولة منفردة للفنان إدوارد، ويستمر التصوير لمدة يومين في هذا الديكور، ثم ينتقل التصوير إلى العين السخنة.

وصرح إدوارد لـ"الخليج 365"، بأنه كان متخوفا من تلك التجربة، لكنه انجذب للعمل بعد قراءة السيناريو وإصرار المخرج تامر حمزة على أنه قيامه بالدور.

وأكد أنه لا يعتقد فى مقولة البطولة المنفردة؛ لأن العمل الفنى لا يُبنى على فرد واحد، لكن على مجموعة أفراد.

أما نانسي صلاح قد صرحت لـ"الخليج 365"، بأنها سعيدة بهذه التجربة، وخاصة أنه دور جديد عليها ومختلف عما قدمته من قبل، وهى تقوم بدور زوجة إدوارد، وتدور بينهما العديد من الصراعات التى ستكشفها حلقات المسلسل.