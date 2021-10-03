بهيج إسماعيل في ندوة بالقومي للمسرح: لو تشابهت مع آخرين لن أكون مميزا في الكتابة للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة الرابعة عشرة (دورة الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياته حتى 9 أكتوبر الحالي، ندوة لمناقشة كتاب "بهيج إسماعيل.. الحلم والواقع ومسرح الحياة" للناقد جرجس شكري.

وقال الناقد جرجس شكري، إنه من الصعب محاورة بهيج إسماعيل، ومن الصعب الكتابة عنه، ورغم أنني متابع لأعماله منذ التسعينيات إلا أنني حين كتبت عنه شعرت وكأنني في امتحان

وأضاف "شكرى" أن بهيج إسماعيل، مشروع إبداعي كبير ليس في المسرح فقط، بل كافة أنواع الإبداع، حيث بدأ في السينما، بمجموع 5 أفلام، وكلها تنتمي للأفلام التجربية، وهو لا يتوقف عن العلم والبحث دائما، وحين قرأت بهيج أذهلني الشاعر الذي يكتب مسرح، وكتبت حينها عنه "الشاعر على المسرح"، فهو لم يبتعد عن الشعر، وحافظ على الحبكة، ويمكن أن نطلق على مسرح بهيج إسماعيل "مسرح المواطن المصري".

من جانبه قال الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، إنه لا يوجد عشرون كاتب يشبهونه، وهو ما يميزه، موضحا: لو تشابهت مع آخرين لن أكون متميزا.

وأوضح "بهيج": "عملت مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" كانت عبارة عن فكرتين في بعض، وكان العرض عبارة عن تقديم كل نجم حسب حجمه ونجوميته، وهو تكنيك مختلف في كتابة المسرح".

وأشار بهيج إسماعيل، إلى أن الكوميديا لها دور هام فى المسرح، ولذلك كان فؤاد المهندس يأجر واحدة تضحك فيضحك الجمهور معها، والضحك أحيانا يكون بديلا للطب النفسي.

وتابع "إسماعيل" أنا مؤمن أن الطاقة الإبداعية لو لم تظهر بصورتها الصحيحة تتحول إلى طاقة عدوانية، والكاتب المسرحي حين يكتب يكون المشاهد جالس أمامه، ولذلك الكتابة للمسرح لها خصوصية خاصة، وسمير العصفوري مثلا بداخله مؤلف كبير، ولذلك لم يقع تحت يده نص حتى غيره تماما.

واستطرد: كنت أتخيل الشكل الإخراجى للعمل عند كتابته، ولذلك كل أعمالي كانت إخراج السيد راضي، وشكلت معه ثنائي لأنه كان يفهمني تماما، ولم أكن أعطي الفصل الثالث حتى أتمكن من وضع رؤيتي.

وأكد بهيج إسماعيل، أن أسامة أنور عكاشة كان عبقريا يوازي عبقرية نجيب محفوظ، لكنه لم يكتب أعمال جيدة للمسرح، مشددا على أن صلاح أبو سيف له قيمته الإبداعية لأنه أول من علم محفوظ، كتابة السيناريو.

وأوضح الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أنه لا يحب النصوص المسرحية الطويلة، ولا يعترف بها، ولا يوجد نص من 100 ولا 200 صفحة، قائلا: "لو حد جبلى مسرحية 200 صفحة بقطعها".

وكشف بهيج إسماعيل، عن اعتراضه على مصطلح الكوميديا السوداء، وكوميديا الموقف مضمونة عكس الإفيه، ولذلك أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية، لأنهم يصابوا بالإحباط إذا ألقوا إفيه ولم يضحك عليه الجمهور، مشددا على أن الكوميديا في المسرح لها صنعة، ولذلك حين رفضت نبيلة عبيد أداء الكوميديا على المسرح فشلت وطلبت إدخال الكوميديا دورها، ولكنني رفضت، فاعتذرت عن الدور.

واختتم بهيج إسماعيل: "أستعد لتقديم أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، فأنا أكتب للآن وللمستقبل، ولا أتعاون مع شقيقي محيي إسماعيل، لأنه صاحب اتجاهات مختلفة عني".