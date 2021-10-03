إسلام مكاوي يشارك في مسلسل "الجسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم الفنان إسلام مكاوي إلى أسرة المسلسل الجديد “الجسر” ويبدأ تصوير مشاهده في المسلسل مطلع الأسبوع المقبل

وكان أبطال المسلسل عمرو سعد ونيللي كريم، قد باشرا تصوير أولى مشاهد المسلسل أول أمس تحت قيادة المخرج بيتر ميمي في منطقة المعادي.

مسلسل" الجسر " من بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار.

ويتناول مسلسل الجسر فكرة جديدة تمامًا على الدراما المصرية، حيث يدور العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

الجدير بالذكر ان الفنان إسلام مكاوي شارك في فيلم "العلمين " بطولة ريم البارودي، خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي.