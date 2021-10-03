لطيفة تنشر فيديو من كواليس أغنية "المصري" بفيلم "سكوت ح نصور".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة التونسية لطيفة، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "سكوت ح نصور" للمخرج الراحل يوسف شاهين عام 2001.

الفيديو من كواليس تصوير أغنية "المصري" التي قدّمتها لطيفة خلال الفيلم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلةً: "سكوت هنصور - المصري.. من أحلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل يوسف شاهين والموسيقار عمر خيرت".

"سكوت ح نصور" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ يوسف شاهين، وبطولة النجوم: لطيفة، أحمد وفيق، أحمد بدير، ماجدة الخطيب، هاني سلامة، وحنان ترك وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول "ملك" إحدى النجمات الناجحات في مجال الغناء، تعيش مع والدتها الأرستقراطية وابنتها "بولا" في فيلا أنيقة بعد طلاقها، تقع فريسة للشاب "لمعي" الانتهازي، الذي يوهمها بحبه للاستيلاء على أموالها، ولكي تكون جسره لعالم السينما، تهمل "ملك" فنها بسبب هذه العلاقة، تحاول "بولا" فضح "لمعي" بالتعاون مع "ناصر" ابن السائق الذي ترتبط معه بقصة حب، ومع "عز الدين" المخرج المتيم بحب "ملك".