بشرى: تكريم السقا في الجونة هذا العام مستحق نظرا لريادته في سينما الأكشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إن المهرجان يمنح النجم أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الخامسة 2021، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية.

أضافت بشرى، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "on": "زي ما اختارنا قبل كده الكوميديا من خلال النجم محمد هنيدي، لأنه فتح الباب للجيل الحالي لصناعة سينما مصرية جديدة، ثم يأتي أحمد السقا في ريادة أفلام الحركة والأكشن، لذلك يُكرم، ليس فقط لشخصه وإنما لريادته في هذا المجال، وتكريمه مستحق".

تابعت: "إحنا بنختار كل سينما جانب سينمائي معين ونكرمه، وتمثل هذا العام في النجم أحمد السقا، السقا مميز ومفيش حد اشتغل معاه غير وبقى نجم، وفي حاجة الناس متعرفهاش عنه، أحمد كان بيتنازل عن جزء من أجره عشان يُصرف في العملية الإنتاجية لضمان جودة أعلى، أو من أجل مثلا استقطاب طاقم من الخارج لتنفيذ مشاهد أكشن على أكمل وجه".

وكشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.