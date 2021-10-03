كارول سماحة أمام البحر ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

ظهرت الفنانة كارول سماحة، أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "اليونان".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏الوفاء ليس عبارات تقال ولا نظرات لتبتسم، ولكنه إحساس في الأعماق، يعاتب الضمير، ويستجي الذاكرة

‏جميلٌ هو شعور الوفاء حتى ولو أنكره الكثير".

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي، بإطلالة رشيقة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جديد.. صيف 2021 ".

جومانا مراد

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عطلة نهاية أسبوع سعيدة".

مي عمر

الفنانة مي عمر، ظهرت أنيقة بفستان قصير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة لها وهي ممسكة بجوائز حصلت عليها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك، صورة له مع صديقتيه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بطاطا مقلية في كولونيا وبلجيكا لهذا اليوم".

محمد جمعة

الفنان محمد جمعة، نشر أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"صباح الفل".

أروى جودة

استعرضت الفنانة أروى جودة، إطلالتها مؤخرا ببرنامج "كلمة أخيرة"، في صورة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".