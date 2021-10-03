هنادي مهنا تروج لحكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة هنادي مهنا، لحدوتة "بدون ضمان"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني.

ونشرت هنادي صورة لها من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أول مشهد لي، أنا سعيدة، الحمد لله".

وعرضت أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، في الثامنة مساء السبت على قناة dmc.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وإخراج أحمد يسري، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

يذكر أن هنادي مهنا عُرض لها مؤخرًا حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة "الحياة"، مع النجوم: أحمد زاهر، إيمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد، من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.