تامر عاشور ينشر صورا من حفله بالإسكندرية: جمهور سمّيع بيعشق الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان تامر عاشور، صور من حفله الغنائي بالإسكندرية، ضمن حفلات موسم الصيف، والتي أحياها مساء الجمعة.

ونشر عاشور الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "جمهور إسكندرية جمهور سمّيع، وجمهور بيعشق الموسيقى والغنا وذوقهم دايما حلو، وملحنين وشعراء كمان كتير كِبار من إسكندرية".

أضاف: "شكرا لجمهور الإسكندرية لاستقبالي في حفلتين ورا بعض لجامعتين مختلفتين وناس غير الناس".

واستقر الفنان تامر عاشور على طرح ألبومه الجديد، في أكتوبر الجاري، بعد أن انتهى من تسجيل جميع أغانيه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أخر أعمال تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد ناس" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي في رمضان 2021، من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.