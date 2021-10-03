محمد الفلاح - فريد شوقي.. موظف حكومي تربع على عرش التمثيل

الأحد 3 أكتوبر 2021

يحتل الفنان المصري فريد شوقي مكانة رفيعة في سجل السينما العربية، فهو وحش الشاشة الذي تربع على هرم النجومية على مدار 50 عاما.



وفي ذكرى ميلاده التي حلت السبت 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نلقي الضوء على لقاء تليفزيوني نادر، سجله الفنان الراحل مع برنامج بعنوان "أمس واليوم وغدا".

وكشف "ملك الترسو" في هذا الفيديو النادر عن رفض والدته لعمله ممثلا قائلا: "عندما كنت طفلا، وتجتمع العائلة، كان كل الأطفال يكشفون عن رغباتهم وأمنياتهم المستقبلية، ومن بينهم من يقول نفسي أكون دكتور، ويقول آخر أتمنى أكون ضابط، ويقول ثالث عاوز أكون مهندس، اما أنا فكنت أقول نفسي أكون ممثل، وكانت والدتي تغضب جدا، بينما كان والدي يدعمني ويقف بجانبي".

ويواصل فريد شوقي حديثه: "كان شرط أسرتي الوحيد للعمل في التمثيل أن أستكمل دراستي، وبالفعل التحقت بكلية الهندسة، وعقب تخرجي تم تعييني مهندس مساحة بهيئة الأملاك، وبكل أسف اشتغلت 8 سنوات موظفا حكوميا ولا أعلم أي شيء عن الهندسة، وكنت أتقاضى 12 جنيها شهريا".

وأضاف: "التحقت بمعهد فنون مسرحية، وجاءتني فرصة للتعيين بالمسرح القومي بنفس الراتب الذي أتقاضاه من هيئة الأملاك الزراعية، لذا قدمت استقالتي وعملت بالمسرح القومي".

وكشف شوقي في هذه المقابلة عن السبب الذي دفعه لإنتاج فيلم "الأسطى حسن" إنتاج عام 1952 قائلا: "بدأت في المسرح، ثم انتقلت للعمل في السينما، وبعد فترة اكتشفت أن كل أدواري متشابهة، وهو دور الشرير الوسيم، كنت أقوم بالأدوار التي يعتذر عنها محمود المليجي، ومن أجل التغيير قمت بتأليف وإنتاج فيلم (الأسطى حسن) وكتب السيناريو السيد بدير وكان بمثابة نقلة في مسيرتي الفنية".

وعن سبب نجاحه في أفلام الأكشن قال: "كنت رياضيا، وأمارس لعبة الملاكمة، وعندما ظهرت موجة أفلام الأكشن راهنت على شركات الإنتاج وحققت من هذه الأفلام نجاحا كبيرا".

يذكر أن فريد شوقي من مواليد عام 1924، وتزوج 5 مرات، وكانت الأولى من ممثلة غير معروفة، والثانية من محامية، والزيجة الثالثة كانت من الممثلة زينب عبدالهادي وأنجب منها منى، أما المرة الرابعة فكانت من الفنانة الكبيرة هدى سلطان وأنجب منها ناهد، وعقب الانفصال عنها تزوج من سهير ترك، ورزق منها بابنته "عبير".

وفي 27 يوليو/ تموز 1998، توفي وحش الشاشة متأثرا بإصابته بالتهاب رئوي حاد، لكنه رغم الغياب لا يزال حاضرا بأعماله الفنية المتميزة.