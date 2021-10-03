محمد الفلاح - لهذا السبب.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة

الأحد 3 أكتوبر 2021

أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح.



جاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل اسم "أعداء مصر الخمسة".

وقالت إلهام شاهين خلال الحفل: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله".

وعن سبب ذلك، أضافت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه".

وواصلت حديثها: "أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".