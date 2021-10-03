شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: علاقتي ضعيفة بالسوشيال ميديا وأمثل جيلا مختلفا بـ"قلب مفتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كمال أبو رية، إن شخصية دكتور شريف في أحداث حكاية " قلب مفتوح" نمطية في حياته حتي دخل عالم السوشيال ميديا، وانقلبت حياته رأسا على عقب، لكن الممتع في العمل الفني هذا أننى الوحيد في المسلسل الذي يمثل جيلا مختلفا.

وأضاف أبو رية، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إنني في الحقيقة ليست لدي خبرة كافية في عالم السوشيال ميديا، وأقصى معرفتي في الفيسبوك فقط، وعندى صفحة أحيانا تبقى لطيفة وأحيانا تعملى إزعاج.

وقالت الفنانة الشابة نور إيهاب، إنها وافقت على المسلسل فورا، لأنها كانت تريد العمل مع المخرج أحمد خالد أمين.

وأضافت نور إيهاب، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، شخصيتى قريبة جدا من حياة كثير من الشباب، واندمجت أنا والأستاذ كمال أبو رية جدا في العمل، لأن الشخصية كانت قريبة جدا من والدها الدكتور شريف، ومذبذبة مع والدتها نهلة.

وعلى جانب آخر قالت الفنانة رانيا ملاح إن المخرج أحمد خالد تحدث معها على الدور، وكانت تجربة جديدة بالنسبة لي، وهي شخصية قريبة منى في الحقيقة.