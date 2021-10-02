هاري ستايلز يعلن عن جنس مولود إحدى المعجبات على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المغني البريطاني عن جنس مولود إحدى معجباته على المسرح في خلال حفلته التي أقيمت في “بريدجستون أرينا” Bridgestone Arena في ولاية تينيسي الأميركية.

ونجحت المعجبة في لفت انتباه المغني حيث حملت لافتة وكتبت عليها “سأرزق بطفل، أرجوك أعر الأمر اهتماماً”. واختارت المعجبة هذه الكلمات لأنّها مشابهة لكلمات أغنيته “كيوي” Kiwi التي صدرت عام 2017. كما حملت أيضاً لافتةً أخرى وكتبت عليها “اطّلع على نتيجة جنس مولودي”.

ووافق ستايلز على الإعلان عن جنس المولود على المسرح كما تحدّث مع زوج المعجبة عبر الهاتف وسط هتاف الحاضرين.

وقال ستايلز للزوج: “سأعلن عن جنس مولودك. أشعر بالحماس الشديد فهذه الأشياء لا تحدث إلا مرّة واحدة في الحياة”.

وبعد أن انتهى المعجبون من العد التنازلي، صرخ ستايلز: “إنها فتاة!” ثمّ ركع على ركبتيه متأثراً وأنير المسرح بالأضواء الزهرية.