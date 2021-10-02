حمو بيكا يعود إلى الغناء بمهرجان جديد.. ويستعرض المهن التي عمل بها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا أحدث أغانيه، وتحمل اسم “انتعاش في أوضة الإنعاش”، وذلك عبر “يوتيوب”، ويشاركه في الغناء ميسو ميسرة، من توزيع فيجو الدخلاوي.

وتُعدّ هذه الأغنية بمثابة أول عمل له بعد خضوعه إلى تدريبات الصوت بنقابة المهن الموسيقية، ونجاحه في الاختبارات وتخطي جميع المراحل وحصوله على تصريح للغناء مرة أخرى.

وكان بيكا قد شارك جمهوره ومتابعيه المهن التي عمل بها قبل أن يتّجه إلى العمل بالغناء، وذلك من خلال نشر فيديو عبر “فايسبوك”.

وظهر وهو يُقطّع اللحوم تارة، ويطلي الجدران تارة أخرى، إلى جانب لقطات من قيامه بتجهيز الأطعمة في المطاعم التي افتتحها في الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة الماضية. وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “من صغرنا تعبنا وشقينا حتى نعرف نعيش، حتى لا نقول لأحد أعطِني، وحتى نرفع رأس أهلنا وسط الناس، ولم نأخذها بالساهل والله اتمرمطنا كثيراً وتعبنا كثيراً ولسه بنعافر وبنتعب وبنشقي وبنقف على شغلنا بيدينا”.

وأضاف: “مثلما كنّا نسعى حتى يكرمنا ربنا في الأغاني والمهرجانات… نسعى أيضاً حتى ربنا يكرمني في مشروعي وبشتغل فيه بيدي وبتعب مع الناس التي تعمل في المكان ولو مش مصدّق روح وشوف بعينك”.

ووجّه رسالة لكل واحد من جمهوره قائلاً: “اسعَ وصدقني ستجد ربنا يفتح لك ألف طريق وطريق… لكن لا تتعب… لكل مجتهد نصيب”.