كيم كارداشيان وكانييه ويست يلتقيان على العشاء في ظل إجراءات طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُصد المغني الأميركي كانييه ويست يخرج من مطعم “نوبو” في كاليفورنيا برفقة زوجته المنفصل عنها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وعددٍ من الأصدقاء بعد أن تناولا العشاء معاً ليلة الخميس.

وأطلّ ويست (44 عاماً) بثيابٍ سوداء وقبعة بيسبول. أمّا كارداشيان (40 عاماً) فارتدت “بوديسوت” باللون الأرجواني الزاهي ومعطفاً بلونٍ أحمر برغندي.

ويعدّ لقاؤهما على العشاء لافتاً، خصوصاً في ظل قيامهما بإجراءات الطلاق بعد زواجٍ دام ست سنواتٍ.

إلا أنّ ويست وكارداشيان حافظا على العلاقة الجيدة بينهما ولم يتوقف أيّ منهما عن دعم الآخر. فحضرت كارداشيان حفلات إطلاق ألبوم ويست الجديد “دوندا” Donda، كما نشر الأخير صوراً لها من حفل “ميت غالا” Met Gala وعبر عن إعجابه بإطلالتها اللافتة من “بالينسياغا” Balenciaga.

وصرّح مصدرٌ لـ”إي تي” ET عن رغبة ويست ومحاولته استعادة زوجته. وقال المصدر: “تجمع كيم وكانييه الآن علاقة صحّية. فهما يتحدّثان كثيراً مع بعضهما البعض ويقضيان المزيد من الوقت معاً ومع عائلتهما. كما يحاول كانييه استعادة زوجته وكيم تفكر في الأمر لكن عليه القيام بجهدٍ كبيرٍ ليثبت نفسه لها مرة أخرى”.