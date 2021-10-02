هيفاء وهبي تبارك لنجلاء بودن: “أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دولة تونس، إثر إعلان الرئيس قيس سعيّد أمس (الجمعة) تكليف نجلاء بودن رمضان تشكيل حكومة جديدة في البلاد، لتصبح المرأة الأولى في منصب رئيس مجلس الوزراء في بلد عربي.

وغرّدت هيفاء وهبي في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “نجلاء بودن أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي. مبروك تونس لأنها تؤمن بكفاءة المرأة العلمية وقدرتها على القيادة”.

وقال الرئيس التونسي لبودن: “قررت تكليفكم تشكيل حكومة جديدة، وسيكون هذا للمرة الأولى في تاريخ تونس… فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة الحكومة حتى نهاية التدابير الاستثنائية”.

وأضاف سعيد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى، التي عمت الدولة في عدة مؤسسات”.