البوستر الرسمي لـ”الهيبة – جبل”.. “حارق خارق متفجّر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يروّج صنّاع مسلسل “الهيبة – جبل” للعمل بطرق مختلفة، إذ أُُفرج أخيراً عن البوستر الرسميّ للمسلسل المنتظر، و الذي يتصدّره النجم تيم حسن لوحده من دون بقيّة أبطال العمل.

ونشر مدير الإنتاج في شركة “الصباح إخوان” زياد الخطيب “البوستر” الرسميّ عبر حسابه في “إنستغرام”، وأرفقه بتعليق: “الهيبة جبل” الحارق الخارق المتفجّر قريباً”، من دون أن يكشف عن موعد بدء عرض المسلسل على منصّة “شاهد VIP”.

ويتوقّع البعض تأجيل عرض المسلسل إلى أواخر شهر تشرين الأوّل، بدلاً من أوّله، بسبب عدم الانتهاء حتّى الآن من التصوير.

ونشر النجم السوري تيم حسن تصميماً له عبر حسابه في “إنستغرام”، وطلب من متابعيه كتابة توقّعاتهم حول الموسم الخامس من العمل، وكتب: “يُعرض “الهيبة – جبل” في تشرين الأوّل إن شاء الله… اكتبوا لي توقّعاتكم وتمنّياكم؟”.

وأجمع عدد كبير من المتابعين على موت أمّ جبل، التي تؤدّي دورها القديرة منى واصف، معربين عن تخوّفهم وحزنهم من مشهد موتها إن صحّت التوقّعات، وتمنّى الكثير منهم أن يتزوّج جبل وينجب أطفالاً، ليعوّض حزنه على زوجته نور وابنهما سلطان.