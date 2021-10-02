مراد يلدريم يردّ على ادعاءات الصحافة بخضوعه للتجميل والبوتكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وُجّهت انتقادات لاذعة من الصحافة التركية إلى الممثل التركي مراد يلدريم بعد ظهوره الأخير في حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين، حيث بدا واضحاً التغيير الكبير الطارىء على ملامحه هو وزوجته المغربية إيمان الباني.

وذكرت الصحف التركية أنّ يلدريم أجرى حقن في وجهه بالبوتكس والفيلر لكي يبدو أصغر سنّاً. وكذلك تحدثّوا عن التغيير الذي حصل لزوجته إيمان ونشروا صوراً قديمه لهما، وتمّت مقارنتها بالصور الجديدة.

مراد وبعد انتشار هذه الأخبار قام بنشر فيديو عبر خاصية “الستوري” في حسابه عبر “إنستغرام” وهو يقوم بتحريك عضلات وجهه وجبينه، في إشارة منه إلى أنّه لم يقم بعمل أيّ شيء.

وأثار الفيديو مزيداً من الإنتقادات للممثل التركي، إذ اعتبر كثر أنّه يحاول استغفال الجمهور، لا سيّما أنّ آثار الحقن والتكساس واضحة على وجهه، معتبرين أنه يقلّد زوجته ايمان الباني التي طالتها الانتقادات بعدما نشرت هي الأخرى مقطع فيديو مشابه للفيديو الذي نشره يلدريم.

يُذكر أنّ مراد حاز على جائزة “أفضل ممثل” في حفل جوائز جمعية الصحافيين، ونال مسلسله “رامو” جائزة “أفضل مسلسل تشويقي”، وهو ويستعد حالياً لعرض مسلسله الجديد “عزيز”.