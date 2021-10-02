شكرا لقرائتكم خبر عن المسلسل الكوري Squid Game يحصل على التقييم الكامل 100%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المسلسل الكوري Squid Game، الذى عرض منذ أيام عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، التقييم الكامل عبر المنصة بنسبة 100% من قبل المشاهدين والمتابعين، ليعد من ضمن المسلسلات القصيرة التى حصلت على ذلك التقييم الكامل.

وأصبحت الدمية المتحركة المخيفة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل، والتى قادت اللاعبين في نهاية المطاف إلى حمام من الدماء، جزءًا أساسيًا من العروض الترويجية للمسلسل، ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه المعجبون هو أن الدمية حقيقة بالفعل، ولفترة قصيرة من الوقت، كانت معروضة للجمهور فى أحد المتاحف ليراها الزوار فى شمال كوريا الجنوبية، حسبما نشر موقع newsweek.

والدمية موجودة فى متحف ماشا لاند، فى مقاطعة جينا تشون، وهى منطقة ريفية تقع في شمال كوريا، لكن فى 27 سبتمبر الماضى، أجرى المتحف تحديث على موقعه، معلنًا أن الدمية لم تعد معروضه للجمهور.

وبحسب صحيفة هانكوك إلبو الكورية اليومية، فإن قرار الاحتفاظ بالدمية بعد التصوير اتخذ من قبل الشركة المصنعة لها، والتي صنعتها خصيصًا لألعاب Squid Games، وبعد الانتهاء من التصوير تم نقل الدمية إلى Macha Land ليتم تخزينها بشكل خاص، لكنها عرضت عن طريق الخطأ.