شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع مروان بابلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا أعلنت فيه منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤدي الراب، حيث إنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وتُخطَر كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار.

وفي سياق متصل خضع كل من: مروان موسي ودبل زكش وعفرتو وشاهين وويجز وفرقة الصواريخ، لاختبارات لجنة القيد بنقابة الموسيقيين، وذلك لتقنين أوضاعهم.

يأتي ذلك بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا بعدة قرارات استكمالا لمتابعة ملف مطربى المهرجانات، جاء فيه: "استكمالا فى متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم قرر الفنان هانى شاكر ومجلس النقابة الآتى:

أولا: منع التعامل مع (عفرتو ومروان موسى) حيث إنهما ليسا عضوين ولم يحصلا على تصاريح الغناء وتحذر من التعامل معهما.

ثانيا: منع التعامل مع (ريشا وكوستا)، حيث إنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

ثالثا: منع التعامل مع (محمود معتمد) كونه ليس عضوا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة، وتبلغ كل الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة.

وفى سياق متصل قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن النقابة تدرس تناسب قرار منع الغناء على فلاشة مع مطربي الراب، خصوصا أنهم لا يحتاجون لفرقة موسيقية بصحبتهم، وإنما يحتاجون لدي جي فقط.

وأوضح عامر أن قرار منع الفلاشة والاستعانة بفرقة موسيقية قرار عام ولا يتناسب مع الجميع.