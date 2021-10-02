شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز مخرجًا لـ مسلسل "أنا وهى" لأحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، تغيير مخرج العمل عمرو صلاح وإسناد مهمة الإخراج لـ سامح عبد العزيز قبل انطلاق تصويره الأسابيع الماضية، بعد ما اعتذر صلاح عن العمل، حيث صور الفنانان أحمد حاتم وهنا الزاهد عددًا كبير من المشاهد في أحداث مسلسلهما الجديد، الذى يدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية.

ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول وآخرون من الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، اذ قدما فيلم "قصة حب" في اطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى في اطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا في حكاية "لو كنت يوم انساك" من مسلسل حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.