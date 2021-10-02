شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بـ نيو لوك مع كلبها وليلى علوي ونادية الجندي تضيفان القلوب على صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحلت الديفا منذ عدة أسابيع، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية ON E، ورحبت "كارو" ابنة أبلة فاهيتا بالديفا قائلة: "أهلا طنط سميرة" لترد: "من أولها كده طنط".

وروت سميرة سعيد موقفا محرجا تعرضت له على المسرح فى مهرجان بعلبك منذ سنوات، وهو انقطاع "سوستة" الفستان قبل ظهورها على المسرح، ولكنها تداركت الموقف.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها "سوسو"، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم".



سميرة سعيد

وبسؤالها عن إجرائها عمليات تجميل، أجابت سميرة سعيد: "كتير"، وفى السطور التالية أبرز تصريحات سميرة سعيد خلال الحلقة:

الحالة الاجتماعية "سينجل"

عندى ولد واحد اسمه شادى، و5 كلاب وعندى قطط

وأنا صغيرة فى المدرسة كنت شاطرة، لكن بعد الشهرة مبقتش شاطرة عشان بدأت أغنى واتشهر

اتخانقت فى الشارع بسبب واحد كسر عليا بالعربية

مش بندم على حاجة

برنامج صوت الحياة مكانش أحسن حاجة، بسبب الناس اللى بتقع فى الحفرة

السنة دى أول سنة أصيف فى الساحل، كنت بروح الجونة

معرفتش فى حياتى غير أنى بغنى، من وأنا عندى 9 سنين

أهدى لزوجة ابنى المستقبلية: "هو ده طيب معاكى"

المغرب وحشنى قوى، وأهلى بقالى سنة ونص مشفتهومش

فيلم سأكتب اسمك على الرمال تجربة ما تتكررش

أبى من الرباط وأمى من فاس، وأمى كانت شخصيتها قوية

معنديش مشكلة شادى ابنى يعرف بنات فى أمريكا