شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات جديدة يستقبلها الجمهور أبرزها "إللى خلف مامتش" و"بدون ضمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قنوات المتحدة اليوم السبت 3 مسلسلات جديدة على شاشاتها، حيث تأتى تلك المسلسلات ضمن الحلقات القصيرة التي تضم 5 حلقات، حيث تبدأ اليوم قناة cbc عرض حكاية "إللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد شفيق.





كما تعرض قناة الحياة بدءًا من اليوم حكاية "ماريونيت" وهي الحكاية الخامسة من مسلسل «ورا كل باب» الجزء الثاني، "ماريونيت" بطولة محمود عبد المغني، دينا فؤاد، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

ثم تبدأ قناة dmc، مساء اليوم عرض حكاية "بدون ضمان" وهي الحكاية الثالثة من مسلسل إلا أنا الجزء الثانى، حكاية"بدون ضمان" تدور في 10 حلقات، بطولة إسلام جمال، هاجر أحمد، وهنادي مهنا، وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.