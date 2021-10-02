بسبب ابتهال "مولاي".. القصة الكاملة لأزمة حفل مروان بابلو حتى منع التعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

تعرض مغني الراب الفلسطيني شب جديد، لحملة انتقادات، عقب ظهوره في حفل مغني الراب مروان بابلو، الذي أقيم مساء الجمعة 1 أكتوبر في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، ما جعل نقابة المهن الموسيقية، تصدر قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو.

وأصدرت النقابة، مساء السبت، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

القصة بدأت بمشاركة مغني الراب الفلسطيني شب جديد لمروان بابلو الغناء، كما قام بغناء ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي، مع تغيير كلماته، وقام بتغيير كلمة "مولاي" إلى "مروان" في إشارة منه إلى مروان بابلو.

وتعرض "شب جديد" لانتقادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات: "شب جديد كان طالع يجيب أنبوبة الغاز لقى نفسه في الحفلة"، "والله العظيم ما قادرة أصدق إني شوفت شب جديد واقف قدامي بيقول مروان يا مروان إني ببابك قد بسطت يدي"، "شب جديد قعد طول الحفلة مش بيغني الشتايم عشان النقابة وجه في الأخر وهو بيدَّخل مروان بابلو بعديه قال مروان إني ببابك قد بسطت يدي" وغيرها.

ومن جانبه؛ وجه مغني الراب مروان بابلو، صباح السبت، رسالة إلى الجمهور اعتذر خلالها عن أي خطأ بالحفل، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحفلة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم، وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية".

وكان مطرب الراب الشاب مروان بابلو، قد طرح ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وضم ألبوم مروان بابلو الجديد 5 أغاني، بينها نسخة جديدة من أغنيته "غابة" في 25 فبراير الماضي، كما ضم الألبوم 4 أغاني جديدة، هم: "دون، كنترول، الحب فين، وأتاري".

وكان بابلو فاجئ الجمهور بقرار عودته للغناء بعد أن أعلن اعتزاله "الراب" في مارس 2020.