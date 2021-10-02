بسبب ابتهال ديني.. نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع مروان بابلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، وذلك بعد حفله الذي أحياه مساء الجمعة 1 أكتوبر في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.

وأصدرت النقابة، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد".

أضافت: "وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

وشهد الحفل مشاركة مغني الراب الفلسطيني شب جديد لمروان بابلو الغناء، كما قام بغناء ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي، مع تغيير كلماته.