محمد رمضان ينشر صورا من طائرة خاصة.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصور داخل طائرة خاصة، وعلّق: "فقط السماء هي الحد".

وأعلن محمد رمضان، أمس الجمعة، تعاقده على إحياء حفل جماهيري في ستاد البصرة الدولي بالعراق قريبا، ونشر صورة له أثناء التعاقد على الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً.. ثقة في الله نجاح.. أقوى حفلة في العراق".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن قبل أيام، مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل درامي من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وشارك محمد رمضان في دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.