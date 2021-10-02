"تخيل أكثر".. تركي آل الشيخ يروج لمنطقة فيا رياض الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، لمنطقة فيا رياض الجديدة، وهي المنطقة الرابعة في موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو دعائي للمنطقة الجديدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "15 مطعم ومقهى عالمي فاخر، و23 متجر لبراندات عالمية، وفندق ٥ نجوم بسعة 100 غرفة في منطقة فيا رياض (منطقة جديدة في الموسم)، المنطقة الرابعة في موسم الرياض.. تخيل أكثر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أعلن موعد بدء موسم الرياض 2021، ونشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، برومو الموسم، وعلّق: "ننتظركم بإذن الله يوم ٢٠ أكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة موسم الرياض.. تفاصيل الموسم سيُعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم ٤ أكتوبر إن شاء الله.. مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. وحشتونا".

ويأتي موسم الرياض هذا العام في 14 منطقة، ويضم 70 حفلا غنائيا عربيا، 6 حفلات غنائية عالمية، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية، و350 عرضا مسرحيا.