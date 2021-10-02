عمل عالمي.. آسر ياسين يكشف تفاصيل مسلسل "الثمانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان آسر ياسين عن مسلسه الجديد الذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع منصة "شاهد"، وهو مسلسل "الثمانية" من كتابة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال ياسين في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي": "مسلسل الثمانية تكتمل فيه كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، واسم الثمانية لا يدل على 8 أشخاص، ولكن هل هم شيء نحن نبحث عنه، هل هم مجموعة أو عصابة أو شيء آخر وهل هنحصل عليهم أم لا؟".

وأضاف: "العمل كله عالمي ويتم تصويره في بلاد مختلفة ونستطيع إن نقول عليه عالمي، وشخصيتي بهذا العمل مركبة، والمسلسل له أثر من موسم إن شاء الله، ونحن نعمل يشكل مكثف من ناحية كل تفاصيل العمل من تمثيل وكتابة وإخراج ومونتاج وغيرها".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التلفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.