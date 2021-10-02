خطيبة جان يمان السابقة: “أعتقد أنّني ما زلت أحبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت المذيعة الرياضية الإيطالية ديليتا ليوتا عن علاقتها بالممثل التركي جان يمان في برنامج “فيريسيمو” Verissimo الإيطالي وأكدّت انفصالها عنه.

وبدأ تداول الإشاعات حول انفصالهما منذ حضور الممثل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بمفرده ليتّضح في ما بعد أنّ الإشاعات صحيحة.

وصرّحت ليوتا أنّ علاقتها مع جان يمان تطوّرت بسرعةٍ كبيرةٍ. فقد عرض يمان عليها الزواج بعد شهرٍ واحدٍ فحسب من المواعدة.وقالت في المقابلة: “لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل. فلا يمكن توقع ما سيحدث عندما يتعلق الأمر بالحب والحياة”.

وفاجأت المذيعة الحضور حيث أقرّت بحبّها المستمر لخطيبها السابق يمان حيث قالت: “أعتقد أنني ما زلت أحبه”.

والجدير بالذّكر أن ليوتا لم تحذف الصور التي تجمعها بالممثل التركي على حسابها على “انستغرام” على الرغم من انفصالهما. إلّا أنّ يمان يلتزم الصمت حيث لم يدلِ بأي تصريحاتٍ متعلقة بالأمر.