بعد اختيارها “أجمل امرأة في العالم”.. الصحافة التركيّة تسخر من هاندا ارتشيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار إعلان مجلة “غلامور” جدلاً واسعاً بعد اختيار الممثلة التركية هاندا ارتشيل أجمل امرأة في العالم.

وتعرّضت هاندا لهجوم واتّهامات بسبب خضوعها لكثير من عمليّات التجميل، إذ رأى البعض أنّ جمالها ليس طبيعيّاً، فيما استعان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من صورها القديمة ومقاطع الفيديو لإثبات أنّها أجرت كثيراً من عمليّات التجميل للوصول إلى هذه النتيجة.

ولم تسلم ارتشيل من أقلام الصحافة التركيّة، حيث خرجت عناوين كثيرة نسبت النجاح الأوّل والأخير إلى طبيب التجمبل، ساخرة من حصول الممثّلة على هذا اللقب، بل كتبت إحدى الصحف: “النجاح أوّلاً وأخيراً لطبيب التجميل الذي أدّى عمله باحتراف شديد”، وذكرت العمليّات التي خضعت لها ارتشيل، وهي: حقن الشفتين بالفلير، رفع حاجبيها لتبدو عيناها على شكل حبّة اللوز، نفخ الخدّين، تنعيم الفكّ، إضافة إلى ملء منطقة الحنك وتصغير المعدة للوصول إلى هذه النحافة والرشاقة.

ورداً على هذه الأخبار، غرّدت الصحافيّة التركية بورسين عبر حسابها في “تويتر”، قائلة: “هل من الممكن أن توقفوا هذا الهراء. قد تكون الفتاة فعلت شيئاً بسيطاً، لكن لماذا نستمرّ في تعقيد الأمور وتشابكها؟”، مضيفة: “لماذا علينا رجم الشجرة التي تُثمر؟ من عندي أقول لكم: “الشجرة التي تثمر لن نرجمها بل ستكون محميّة”.