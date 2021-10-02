محمولًا على الأكتاف.. سيف نبيل يشعل مهرجان جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جذب النجم العراقي سيف نبيل الأنظار بشكل كبير، خلال حضوره على مسرح مهرجان جرش، بعد أن دخل إلى المسرح، وهو محمول على الأكتاف، وسط حضور جماهيري واسع، مساء أمس الجمعة.

وبدأ سيف نبيل الحفل، بعرض غنائي راقص بمرافقة فريقه؛ حيث كان يُحمل على كرسي، أثناء تأدية أغنيته “فوق القمة”.

وقدم الفنان العراقي مجموعة من الأغاني العراقية العاطفية، منها أغنية “ممكن” و”كلمة أحبك” و”لو ناوي على الفرقة” و”وحدك أريدك” و”أنت وجودك أصعب”.

وفي ختام الحفل، كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار، الفنان العراقي سيف نبيل، بدرع مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 35.

وانطلقت فعاليات مهرجان جرش في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2021، فيما اختتمه الفنان العراقي سيف نبيل الجمعة الـ 2 من أكتوبر، تحت شعار “جرش … مزينة بالفرح”، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.