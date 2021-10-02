ديانا كرزون تشعل أجواء حفلها في مهرجان “جرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة الأردنية ديانا كرزون، ليلة الخميس، حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقام بالأردن، بحضور 2500 فرد.

وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فقد التزم الحضور بالمسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الأردنية لزوار ومرتادي المهرجان والذي ينص على حضور نصف السعة الرسمية للمسرح للحفلات الجماهيرية.

وقدمت ديانا تحيتها لزوار المهرجان وأعربت عن سرورها بعودة الحياة الطبيعية مجدداً، وتفاعل الجمهور مع أغنيات ديانا خاصة «لفلفني» التي قدمتها باللهجة اللبنانية من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، ثم انتقلت كرزون بعد ذلك لتقديم مزيج من أغنيات من الفلكلور الأردني والفلسطيني بكلمات جديدة تغنى لأول مرة كتبها لها كذلك الشاعر عمر ساري. كما غَنّت ديانا للفنان الأردني الراحل متعب الصقار أغنيته «أردنيين وما ننضام» في بداية سهرتها، مؤكدة أنّ روح متعب ستبقى حاضرة في المهرجان، معتبرة أنّ تكريمه واجب على كل فَنّان أردني.

وأطلت ديانا بفستان أزرق ساحر، حيث كرمت هرم الغناء الأردني الراحل متعب الصقار، عبر تقديم أغنيته أردنيين وما ننضام (يا عقالي) في بداية سهرتها الجرشية، مؤكدة أن روح متعب ستبقى حاضرة في المهرجان حتى لو غاب جسده، ومعتبرة أن تكريمه واجب على كل فنان أردني.

كما تمنت ديانا الشفاء «لوالد زوجها» الإعلامي الأردني عصام العمري، الذي يرقد على سرير الشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاته، وأطلقت تمنياتها بأن يرحم الله من توفي بالفيروس ومنهم أشخاص قريبون منها، وتمنت الشفاء للمصابين به.

وقدمت ديانا تحيتها لزوار المهرجان، وأعربت عن سرورها بعودة الحياة الطبيعية مجدداً، وشكرت الأمن ورجال الصحافة والإعلام وفرقتها الموسيقية «ليدرز باند» بقيادة محمد عصفور.

وتفاعل الجمهور بحماسة مع ديانا في ظهورها الأول منذ حملها بطفلتها سلمى، لتهديهم رائعتها التي أطلقتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب «لفلفني» باللهجة اللبنانية من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، معتبرة أنّ هذا العمل هو الهدية التي تُقَدِّمها لجرش وجمهوره بمناسبة عودة المهرجان.

وانتقلت كرزون بعد ذلك لتقديم مزيج من أغنيات الدحية من الفلكلور الأردني والفلسطيني بكلمات جديدة تغنى لأول مرة، كتبها لها كذلك الشاعر عمر ساري، حيث رَدّد الحضور مع ديانا أغنيتي (فرحتنا الليلة) و(أردنية ها الليلة).

وفاجأت ديانا الجمهور بوصلة غنائية لسلطان الطرب جورج وسوف، وهي التي عُرِفَ عنها حُبّها وعشقها لفنه الأصيل، قبل أن تُقَدِّم باقة من أجمل أغانيها الخاصة ومنها: «هيدا الحكي»، و«الدنيا بتضحك» و«كبار البلد» و«راسك بالعالي» التي أَشعَلَت بها المُدَرّجات رَقصاً وفرحاً.

وخَتَمَت سوبر ستار العرب حفلها بتقديم الشكر لكل من دَعَمَها خلال مسيرتها وبالذات في الفترة العصيبة الأخيرة خاصة بذلك زوجها الإعلامي معاذ العمري وعائلتها متمنية دوام الفرح والأمان في وطنها الأردن.