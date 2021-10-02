شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لمحاولة سرقة.. هذا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان وائل، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن تعرضه لمحاولة سرقة على الطريق الدائري، ونجاحه في الهروب ممن حاولوا سرقته.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ناس حاولت تثبتني في العربية على الدائري بس الحمد لله هربت منهم.”

من ناحية أخرى كشف وائل أن الحالة الصحية لشقيقته ياسمين عبد العزيز بعد عودتها لمصر مستقرة جداً.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز عادت مؤخرا من سويسرا بعد رحلة علاج هناك اضطرت إليها نتيجة تعرضها لخطأ طبي في مصر، وبعد عودتها نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو من شرفة منزلها، ومنشوراً أكدت فيه أنها بخير، ووجهت الشكر لكل من دعمها وسأل عنها.